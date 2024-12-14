المشدد 10 سنوات لبائع منديل بتهمة بتعذيب طفل بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 10 سنوات لبائع منديل لاتهامه بالتعدى بالضرب على طفل وتعذيبه بـ"خرطوم"، بدائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدي، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد ر م ع" 28 سنة، بائع مناديل في القضية رقم 2522/ 2024 جنح ثان بنها، لتعديه عليه الطفل "فارس ح إ ع"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إحداث إصابته وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات باستخدام أداة (خرطوم) استقرت بأماكن متفرقة من جسده فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقدر نسبتها بنحو 8% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه عرض الطفل المجنى عليه سالفة الذكر لحالة من حالات الخطر بوضعه في حالة تهدد سلامته التنشئية الواجب توافرها له، وذلك بأن قام بارتكاب جريمته محل الاتهام السابق معرضا أمنه وصحته وحياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز أداة "خرطوم" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.