"من لا يرحم لا يُرحم".. مرافعة نارية للنيابة في قضية مقتل صاحب محل موبايل بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محاكمة طالب متهم بقتل شاب صاحب محل موبايلات أمام محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم السبت، مرافعة قوية للنيابة العامة.

عرض هشام طارق طارق عثمان، وكيل النيابة الكلية، خلال مرافعته في المحاكمة تفاصيل أحداث القضية وفق أمر الإحالة في أوراق القضية.

وقال وكيل النيابة في مرافعته: "المتهم استباح الدماء وخطط لجريمته النكراء فاليوم جئنا إلى ساحة المحكمة نحمل أوراق أحد القضايا التي نقف بها لمحراب المحكمة نائبًا عن المجتمع، في قضية تطرح بجريمة في أقبح صورها يوم لا يكن لغير القوى مكان في جريمة لم يحترم فيها الدم والإنسانية".

وتابع: "لقد خلق الله الإنسان وفضله على كافة المخلوقات فإن حان أجله أمر ملك الموت بقبض الروح من جسده فسبحانه عز وجل دون سواه من يملك ذلك لذلك حرم قتل النفس التي حرم الله".

وأضاف أن الشاب القتيل كان يخطو أولى خطوات حياته حالمًا بأن يكون زوجًا وأبًا فلم يكن يعلم أن حياته أشرفت على النهاية فما حال الأب والد المجني عليه منتظرًا فلذة كبده ليتلقى عبر هاتفه بنبأ مقتل نجله كيف أعبر عن حاله فالكلمات ليست كافية عن واقع هذا الأب المكلوم.

وقال إن المتهم بقتل الطالب عقب سرقة هاتف صديق الضحية تحالف مع الشيطان ليكون له الدافع فهي قضية فساد في الأرض بها سفك الدماء وقيام المتهم بمجاهرة لله في ملكه ليقتل الطالب بدم بارد.

ووجه رسالته للمحكمة قائلا: "نسنتصرخكم بالضرب بيد من حديد على من تعدى على البشرية في واقعة نقف أمام بزوغ يوم جديد ليس لشمس الأمان ولكن لضوء جريمة سيحاسب عليها المتهم الذي كان يحسب أن قتل النفس هينا لطالب النيابة العامة بالقصاص من المتهم والإعدام شنقا ليكون عبرة للزمان ولتبقي قيمة العدل والأخلاق".

وقبل ختام المرافعة وجه وكيل النيابة الكلية كلمته للمتهم قائلا: "من لا يرحم لا يرحم وسوف تحاسب من الله على ما فعلته من جريمة نكراء".

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم السبت، محاكمة طالب متهم بقتل شاب صاحب محل موبايلات بسبب خلافات بينهما نتيجة سرقته هاتف محمول خاص بصديق المجني عليه عمدًا في نطاق مركز الرياض.

تُشكل الدائرة من المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي، ومحمد كمال الديب، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 13630 لسنة 2024 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2232 لسنة 2024 جنايات كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "محمد.إ.م.ص"، 19 عامًا، طالب، ويقيم بمركز الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 5 مارس 2024 بدائرة مركز شرطة الرياض قتل المجني عليه محمد عبد الرؤوف عبد الحميد عبد المجيد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أوراق القضية عن المتهم عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روح المجني عليه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض " مطواه" وإستدرج المجني عليه إلى مكان خال من الماره، وما أن شاهده وجه إليه طعنة استقرت في صدره مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض "مطواه"، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما ألم به من إصابات أودت بحياته.

وتبين من أوراق القضية ووفق رواية الشاهد الأول المدعو عبدالله إبراهيم جمعة، 23 عامًا، ويقيم بمركز الرياض أنه قبيل الواقعة بثلاثة أيام غافله المتهم بسرقة هاتفه المحمول، وعلى إثر ذلك توجه رفقة المجني عليه بناء على طلبه إلى منزل المتهم لاستعادة الهاتف المسروق فتقابلا مع المتهم الذي استدرجهما إلى محل الواقعة.

وأوضحت الأوراق أنه نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه احتدم فيها الخلاف فتعدى عليه بالسب، وعلى أثر تلك المشادة غاب عنهما المتهم لبرهة لكنه عاد واسدل سلاحًا أبيضًا "مطواه" ووجه منها طعنة واحدة إلى المجني عليه استقرت في جانبه الأيسر ولاذ بالفرار قاصدًا من ذلك التعدي إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه.