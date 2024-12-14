اندلاع حريق في مقر الصحة المدرسية ببني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

نشب حريق محدود في مقر الصحة المدرسية التابع لفرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، اليوم السبت، دون خسائر مادية أو بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بمبنى الصحة المدرسية التابع لفرع هيئة التأمين الصحي بميدان مولد النبي وسط مدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على الحريق بمعاونة أفراد الأمن الإداري، وإخماد النيران دون خسائر مادية أو بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب بغرفة أسفل سلم المدخل الرئيسي للمبنى ببعض الأوراق والمخلفات، جرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة.