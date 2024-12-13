متحف شرم الشيخ يحتفل بـ"مهرجان الكريسماس" بورشة للأطفال

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ ورشة عمل فنية و ترفيهية للأطفال، اليوم الجمعة، بقاعة التربية المتحفية احتفالًا بالعام الميلادي الجديد، وذلك تحت عنوان "مهرجان الكريسماس 2".

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى تنظيم الورشة للأطفال من سن 6 سنوات حتى 16 عامًا مجانًا، ودون أن تتضمن زيارة قاعات العرض، موضحًا أنه تضمنت جانب نظري وأخر عملي، بدأ الجانب النظري بالحديث عن علم الفلك عند المصريين القدماء، وكيف قسّم المصريون السنة إلى ثلاثة فصول، مع تسليط الضوء على العلاقة التاريخية بين النجوم واحتفالات الكريسماس.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الأطفال قام خلال الجانب العملي من الورشة بإعادة تدوير المواد لصنع زينة الكريسماس على شكل نجوم، وسط أجواء مبهجة مليئة بالفرحة والحماس، مع تعريف الأطفال بتراثهم الفلكي العريق، والاحتفال بروح الكريسماس.

وأكد أنه جرى تنظيم مجموعة من الورش لربط البرامج التعليمية بسناريو العرض الخاص بالمتحف، وذلك في إطار التعاون المثمر بين المتحف، والإدارة التعليمية بمدينة شرم الشيخ، وجرى خلالهم عرض فيديو تعليمي مبسط لشرح منهج الدراسات الاجتماعية بأسلوب شيق ضمن سيناريو العرض المتحفي، بهدف ربط المناهج الدراسية بالتراث الثقافي المصري، وتقديم المعلومات التاريخية بطريقة مرئية وممتعة للطلاب، وأيضًا تنظيم مسابقة تعليمية ثقافية لطلاب المدارس من خلال تطبيق مفاهيم المنهج الدراسي بأسلوب تفاعلي يشجع على التعلم والاستكشاف، وتعزيز المعرفة وإثراء تجربة التعلم لدى الطلاب من خلال ربط التعليم بالموروث الحضاري والثقافي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري غدًا السبت، تنظيم محاضرة مميزة عن الصحة النفسية، ستتناول آليات تعزيز الصحة النفسية، وكيفية التعامل مع الضغوط والتحديات النفسية التي تواجه الفرد والأسرة.