تستغرق أكثر من شهر.. "بكري" يُبدع في صناعة لوحات فنية من الخيوط

الشرقيةـ ياسمبن عزت:

صناعة نادرة ومحترفوها قلائل، تستغرق في إعداد منتجاتها أيامًا وشهورًا، لتخرج أعمالًا مميزة من بينها لوحات وتابلوهات في غاية الجمال، مصنوعة من الخيوط في صورة مشغولات يدوية دقيقة تضمنت عمليات حسابية وهندسية.

"فن الخيوط الوترية" عمل من المشغولات اليدوية تميز به أحمد بكري، موظف بقصر ثقافة الزقازيق في محافظة الشرقية ومسؤول تدريب المشغولات اليدوية بالقصر، إضافة إلى أعمال وفنون أخرى.

"مصراوي" التقى "بكري" وقال إنه يعمل في مجال التدريب على الفنون والأعمال اليدوية منذ أكثر من 12 عامًا، نتاجها محترفين جدد في عدة مجالات كصناعة المكرمية التي تتفرع في صناعات عديدة كالملابس والأحذية والأدوات المنزلية والتجارية وغيرها، فضلًا عن مشغولات متعددة أخرى تفتح مجالات عديدة للعمل.

وأضاف أنه يتميز في فن الخيوط الوترية، إضافة إلى أعمال وفنون أخرى، لكنه أخص بالذكر أشغال الخيوط الوترية والمكرمية إذ يستثمرهما لتدر الربح وتحقيق عائد اقتصادي يحقق له الاستقرار المادي من بيع المنتجات صنيعة يديه، قائلًا "الخيوط الوترية والمكرمية مشروع مربح وممكن أي حد يتعلم بسهولة من خلال دورات تدريبية مجانية بقصر الثقافة وبكدا نحقق له دخل مادي بتعليمه".

وأوضح أن من يقبل على تعلمه لابد وأن يكون محبًا للأشغال اليدوية، فضلًا عن تحليه بالصبر لأنه يستغرق وقت طويل، كما يجب أن يجيد الرسم فهو فن يعتمد على الحسابات والهندسة في غالبية الأعمال والمنتجات، ويمكنه اكتساب الخبرة خلال شهر من التدريب، بالإضافة إلى التعلم من خلال الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت للعرب والغرب من محترفي هذه الفنون.

وأشار إلى أنه استطاع صناعة لوحات وتابلوهات من الخيوط الوترية وبيعها في المعارض والجاليرهات بأسعار تنافسية مع الأنتيكات والتحف تحقق عائدا ماديًا، موضحًا أن اللوحة قد تستغرق نحو شهر أو أكثر بعمل يومي يصل 8 ساعات، إذ تتطلب تركيز عميق، لافتًا إلى أن قصر الثقافة يدرب كافة الفئات من أفراد المجتمع على الأعمال اليدوية مجانًا خلال شهر، كما يذهب المدربون إلى المدارس والكليات العملية مثل كلية التربية النوعية لتعليم الطلاب وتدريبهم.

وأوضح أن القصر يوفر الأدوات والخامات للمتدربين، مشيرًا إلى أن خامات العمل عبارة عن خيوط من نوعين تتوافر في منطقة الأزهر بالقاهرة وحارة اليهود، وأخشاب لغزل الخيط فوقها، بالإضافة إلى المسامير المذهبة والفضية، أما الأدوات فهي عبارة عن جاكوش ومقص الخيط وأدوات بسيطة، على حد قوله.