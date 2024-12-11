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رياح مصاحبة بموجة صقيع تضرب كفر الشيخ - صور

04:56 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رياح مصاحبة بموجة صقيع
  • عرض 5 صورة
    رياح مصاحبة بموجة صقيع
  • عرض 5 صورة
    رياح مصاحبة بموجة صقيع
  • عرض 5 صورة
    رياح مصاحبة بموجة صقيع
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كفرالشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، هبوب رياح متوسطة مصاحبة بموجة صقيع مع تكاثر الغيوم والسحب في السماء.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ تتابع مع مسئولي الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة حالة الطقس مع التنبيه عليهم بالمتابعة باستمرار تحسبًا لحدوث تغيرات في الطقس وفق توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظة كفر الشيخ.

وسجلت درجات الحرارة لمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء 22 درجة، ونسبة الرطوبة 56%، والرياح تصل إلى 13 كيلو مترًا.

رياح كفر الشيخ الطقس درجات الحرارة الرطوبة
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