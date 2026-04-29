التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة " إير كايرو" وأحمد عزيز، رئيس القطاع التجاري للشركة ".

جاء ذلك بحضور، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة وشركة " إير كايرو" في عدد من المجالات منها الحج والعمرة، وذلك في إطار الدور التنموي الذي تؤديه الشركة الوطنية.

كما تم مناقشة التعاون بالمشاركة في برامج الوزارة والمجتمع المدني،ودعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، فضلا عن المشاركة في الفعاليات الخاصة التي تنظمها الوزارة كالمعارض، والملتقيات، بالإضافة لدراسة منح الأشخاص ذوي الإعاقة مميزات على خطوط طيران الشركة.

وأكد كلا الجانبين، في نهاية اللقاء، على أهمية تعزيز مجالات سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.