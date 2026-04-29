تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الإجراءات التنسيقية الجارية مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن دراسة فصل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة عن تبعيته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

تنسيق مع وزارة الإسكان

وأكدت المحافظ أن التحركات الجارية تأتي عقب لقاء تنسيقي جمعها بالمهندسة راندا المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق، وقيادات الوزارة، ومسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لبحث آليات دعم قطاع المياه والصرف الصحي داخل المحافظة.

وأوضحت أن المقترح يستهدف إنشاء إدارة أكثر قربًا من مواقع العمل بالمراكز والمدن المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع مستوى الإدارة الفنية للمنظومة.

طبيعة جغرافية خاصة

وأشارت محافظ الوادي الجديد إلى أنه جرت مخاطبة الوزارة في ضوء الطبيعة الجغرافية الواسعة للمحافظة، والتي تتطلب وجود إدارة مستقلة ميدانيًا قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وأعمال الصيانة والإصلاح.

وأضافت أن الفصل المقترح يسهم في تعزيز المتابعة الميدانية والرقابة المباشرة على منظومة التشغيل، إلى جانب استكمال إجراءات نقل تبعية بعض المحطات بالمراكز المختلفة إلى الشركة المختصة، بما يحقق استقرارًا تشغيليًا أكبر ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.