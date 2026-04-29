أصابت لدغات العقارب السامة 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، ما استدعى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الإصابات

تبين أن المصابين هم: خالد إدريس الطاهر، 30 عامًا، مزارع، وجرى لدغه داخل مزرعة بمنطقة بئر 6 بمدينة الفرافرة، ومجدي إسماعيل شومان، 27 عامًا، مزارع، وجرى لدغه داخل منزله بمدينة الفرافرة.

كما شملت الإصابات الطفلة منة محمد أبو بكر، 11 عامًا، طالبة، وجرى لدغها داخل منزلها بحي السبط البحري، إضافة إلى ياسر أحمد محمدين، 42 عامًا، وجرى لدغه بمنطقة مجاورة لمسجد معاذ بمدينة الخارجة.

نقل المصابين للمستشفيات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي ومستشفى الخارجة التخصصي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، وجرى حقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب والزواحف السامة، مع وضع الحالات تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

تحذيرات مع ارتفاع الحرارة

تتزايد فرص ظهور العقارب والزواحف السامة في المناطق الصحراوية والزراعية مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة داخل المزارع والمنازل القريبة من الظهير الصحراوي، ما يتطلب الحذر وفحص أماكن النوم والملابس والأحذية قبل استخدامها.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بغسل موضع لدغة العقرب بالماء والصابون، واستخدام كمادات باردة إن أمكن، مع التوجه سريعًا لتلقي الرعاية الطبية ومضادات السموم المناسبة عند الحاجة.