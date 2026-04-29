تنظر محكمة جنايات شبين الكوم اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عمه حرقًا داخل إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي.

تشديدات أمنية أثناء الجلسة

تشهد المحكمة إجراءات أمنية مكثفة بالتزامن مع وصول المتهم إلى قاعة الجلسة، وسط حراسة مشددة لضمان سير المحاكمة في أجواء منضبطة.

تفاصيل الجريمة

تكشف التحقيقات نشوب مشادة بين المتهم وعمه بسبب خلافات مرتبطة بلهو الأطفال، قبل أن تتطور بشكل مفاجئ، حيث سكب المتهم مادة مشتعلة على جسد المجني عليه وأشعل فيه النيران أمام منزله.

نهاية مأساوية للمجني عليه

أصيب المجني عليه بحروق بالغة، ونُقل في محاولة لإنقاذه إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بإصاباته بعد أيام من تلقي العلاج.

خلفية الواقعة

تعود أحداث الجريمة إلى مطلع أكتوبر 2025 بقرية برهيم التابعة لمركز منوف، حين أشعل المتهم النار في عمه المهندس "حنفي لبيب"، في مشهد صادم أمام الأهالي الذين حاولوا إنقاذه دون جدوى.

وتروي أسرة المجني عليه أن الخلاف بدأ بشكل بسيط، قبل أن يتطور فجأة، حيث باغت المتهم عمه بسكب مادة قابلة للاشتعال وإشعال النيران فيه، رغم العلاقة القريبة بينهما.

محاولات إنقاذ وفشلها

هرع الجيران لمحاولة إخماد النيران باستخدام الرمال والبطاطين، لكن شدة الحروق دفعت لنقله إلى مستشفى منوف العام ثم إلى مستشفى جامعة المنوفية، حيث ظل في حالة حرجة حتى وفاته.

ضبط المتهم والتحقيقات

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا بالواقعة، وتتحرك قوات الشرطة وتضبط المتهم خلال وقت قصير، مع العثور على زجاجة تحتوي مادة قابلة للاشتعال، فيما تكشف التحريات وجود خلافات عائلية سابقة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.

