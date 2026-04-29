بيان من العمل بشأن وظائف الأردن.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

02:00 م 29/04/2026
    العمل تُجري مقابلات للمتقدمين على وظائف بالأردن (7)
    العمل تُجري مقابلات للمتقدمين على وظائف بالأردن (6)
    العمل تُجري مقابلات للمتقدمين على وظائف بالأردن (4)

أعلنت وزارة العمل، عن إجراء مقابلات شخصية للشباب المتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها مؤخرًا للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية في مهنة فني منشار حجر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري بالخارج.

وأكد "رداد"، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، أن هذه المقابلات تأتي تنفيذًا لتوجيهاته بفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية، وتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة من خلال القنوات الرسمية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وصون كرامتهم.

وأوضح أن الوزارة حريصة على تنظيم سفر وتشغيل العمالة المصرية بالخارج بشكل رسمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من ظاهرة السماسرة والكيانات الوهمية التي تستغل الشباب الراغبين في السفر والعمل.

وأشار إلى استمرار الوزارة في الإعلان عن فرص العمل بالخارج عبر منصاتها الرسمية، مع إجراء الاختبارات والمقابلات للمتقدمين بشفافية، لضمان اختيار العناصر المؤهلة التي تمثل مصر بصورة مشرفة في مختلف الدول.

كما دعت الوزارة الشباب إلى متابعة البيانات الرسمية فقط، والتقدم من خلال القنوات المعتمدة، مؤكدة أن جميع خدماتها مجانية دون أي رسوم أو وسطاء.

