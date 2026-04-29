إعلان

رابط الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف النقل والإسكان

كتب : محمد سامي

02:29 م 29/04/2026

الاختبار الإلكتروني لوظائف النقل والإسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب الاستعلام عن مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بعدد من الجهات التابعة لوزارتي النقل والإسكان، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام يشمل وظائف في ست جهات تابعة لوزارة النقل، وهي: الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وقطاع النقل البحري، والهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للنقل النهري.

كما يتيح الجهاز الاستعلام عن مواعيد الامتحان للمتقدمين على وظائف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

ودعا الجهاز المتقدمين إلى متابعة الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى جانب بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات إضافية تخص الاختبارات.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات دخول الامتحان الإلكتروني، بما يضمن سير عملية الاختبارات بشكل منظم وسليم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وظائف حكومية وابة الوظائف وزارة النقل وزارة الإسكان

