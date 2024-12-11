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"طريق الموت" اغتال فرحة "عمرو".. مصرع عريس في شهر العسل بالقليوبية

03:33 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب، مصرعه إثر حادث تصادم على طريق "كفر الدير- شبين القناطر"

بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ميكروباص بطريق كفر الدير/ شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع عمرو أحمد، 21 سنة، وجرى نقله للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وقال عدد من أهالي قرية كفر الدير، إن الفقيد يدعى يدعى عمرو أحمد، 21 سنة، متزوج منذ 20 يوما فقط، ولديه 4 شقيقات.

وأوضح الأهالي، أن الطريق من كفر الدير إلى شبين القناطر يعانى من عدم وجود أي مطبات عليه، وذلك تسبب في العديد من الحوادث المرورية والتي تسببت في حصد أرواح المواطنين، مؤكدين أن الطريق أصبح يطلق عليه طريق الموت.

وطالب الأهالي بضرورة تمهيد الطريق والاهتمام به من أجل سير المواطنين عليه والحد من حوادث حصد أرواح الشباب.

القليوبية شهر العسل عريس دراجة نارية
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