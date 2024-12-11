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رأس شاب في كيس.. حلاق الفيوم ضحية الأب قاتل

02:15 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

المجني عليه

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الفيوم ـ حسين فتحى:

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء، على رأس حلاق داخل أكياس بلاستيك وملفوفة ببطاطين بعد أن ألقاه القاتل في البحر.

تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد مريز مأمور قسم شرطة مركز سنورس بعثور الأهالي على جثة شخص بدون رأس.

وتبين من التحريات أن الجثة تعود للشاب يوسف عبد التواب، البالغ من العمر 20 عاماً، ويعمل مساعد حلاق في مركز سنورس، وأن الجريمة كانت من تدبير والده "ع. أ" (56 عاماً) وشقيقه الأكبر "إسلام" (25 عاماً) بعد أن أدمن المجني عليه المخدرات وتسبب في اضطرابات مستمرة في الأسرة.

واعترف الوالد بقتل ابنه بسبب إدمانه، مؤكداً أنه حاول مراراً تقويم سلوكه ولكن دون جدوى، مما دفعه إلى التخلص منه بهذه الطريقة المروعة.

حلاق الفيوم ضحية الأب الفيوم
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