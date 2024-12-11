7 مصابين في تصادم مروع بين أتوبيسين وميكروباص بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 7 أشخاص بجروح متفرقة في حادث تصادم مروع بين أتوبيسين صغيرين بسعة 26 راكبًا، وسيارة ميكروباص، في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم ونُقل المصابون إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت المعاينة الأولية بوقوع الحادث نتيجة اصطدام الأتوبيسين مع الميكروباص أثناء السير، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين الركاب.

تحركت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث لرفع آثاره وتنظيم حركة المرور، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لتولي الجهات المختصة التحقيقات.