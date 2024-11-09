قصر محمد علي وتل اليهودية وأتريب.. القليوبية تعيد إحياء تاريخها -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تسعى محافظة القليوبية إلى إبراز أهميتها التاريخية والحضارية، حيث تشهد مواقعها الأثرية اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الراهنة، فبعد الانتهاء من تطوير قصر محمد علي، تتجه الأنظار إلى منطقة آثار أتريب التي تضم مقبرة أثرية وحمامات يونانية رومانية، وكذلك منطقة آثار تل اليهودية.

منطقة آثار أتريب ببنها

تتضمن منطقة آثار أتريب ببنها، المقبرة الأثرية بأتريب والحمامات اليونانية الرومانية، حيث أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تحويلها إلى مزار سياحي والتي ترجع لعصر الأسرة 26، ووضعها ضمن أجندة البرامج السياحية بالشكل الذي يتناسب مع الحفاظ على تلك الآثار، موجها بإزالة نباتات الحلفا وتسوية الأرضيات بها مع استبدالها بمسطحات خضراء وأعمال تجميل كما يتم إنشاء سور كريتال بديل للسور الخرساني المحيط بالمنطقة.

منطقة تل اليهودية

وتتضمن عملية التطوير، منطقة تل اليهودية بكفر الشوبك التابع لمركز ومدينة شبين القناطر، حيث يقع المخزن المتحفي إلى الجنوب الشرقي من مدينة شبين القناطر بحوالي 3 كيلومترات تقريبا، ويعتبر أهم وأكبر موقع أثري بمحافظة القليوبية والتي تعود إلى عصور تاريخية.

ووجه المحافظ، باستغلال بعضاً من القطع الأثرية لوضعها بميدان مميز بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، ووضع بعض من القطع الأخرى بمنطقة أتريب والتي سيتم تحويلها لمزار سياحي يليق باسم محافظة القليوبية.

وأضاف محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى لوضع خطة لاستغلال المقومات السياحية للمحافظة التي تزخر بها المحافظة وتمثل كافة العصور وخاصة القناطر التي تمتلك مقومات كبيرة لتكون من أهم المنتجعات السياحية في قلب القاهرة الكبري.

قصر محمد علي بشبرا الخيمة

في سياق متصل، أنهت وزارة السياحة والآثار، مشروع ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا، حيث تم الانتهاء من الأعمال بمبنى كشك الجبلاية وقصر الفسقية بنسبة 100%، وشملت أعمال قصر الفسقية ترميم الأرضيات والحوائط الرخامية، ورفع كفاءة البحيرة والجزيرة الوسطى، وترميم العناصر الأثرية بها.

وانتهت أعمال التطوير التي تمت بالقصر لإعادته مرة أخرى لرونقه وجماله الذي كان عليه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا الخيمة حوالي 700 مليون جنيه، كما تمت معالجة الأخشاب والترميم والتدعيم الإنشائي للقباب والحنايا والأروقة، وتم التنظيف الميكانيكي والكيميائي لمشتملات القصر والواجهات الخارجية.

وأعلنت محافظة القليوبية الانتهاء من الأعمال بالممشى السياحي المؤدى إلى القصر وتتضمن بازارات وغرف أمن وأمانات وجراج للسيارات ومشيات وبرجولات خشبية، كما تم الانتهاء من إنشاء مرسي نيلي للمراكب على الكورنيش المقابل للقصر، وكوبرى مشاة لنقل السائحين من المرسى إلى القصر، كما تم رصف كافة الطرق وطلاء الأرصفة وتشجير المنطقة المحيطة بالقصر.

كما تضمن التطوير أعمال تطوير الموقع العام، والتي شملت إنشاء شبكات الصرف الري الكهروميكانيكا والحريق وأعمال المسطحات الخضراء، واستكمال الأسوار ودهانها، ورفع كفاءة الأرضيات الحجرية واستبدال التالف منها، تركيب الرخام والبرجولات الخشبية والنافورات والبردورات.

يذكر أن القصر أنشأه محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية، وتبلغ مساحته نحو 50 فدانا، وتم بناؤه على عدة مراحل استمرت حوالي 13 عام منذ 1808م وحتى 1821م ثم أضيف إليه مبنى (كشك) الجبلاية عام 1836م، ويتكون القصر من 4 قاعات رئيسية هي "قاعة العرش وقاعة البلياردو وقاعة الطعام وقاعة الأسماء".

كما استقبل قصر محمد علي بشبرا عددا من القطع الأثرية التي كانت تزين قاعاته وجدرانه، وذلك استعدادا لافتتاحه الوشيك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره.