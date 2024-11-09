جرار زراعي يصطدم بسيارتين ملاكي.. إصابة 5 أشخاص في حادث بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم جرار زراعي وسيارتين ملاكي على طريق "مصر - أسوان" الزراعي، بالقرب من مدخل قرية الشقيفي التابعة لمركز أبوتشت محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بالواقعة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة: محمد عبد الفتاح حفناوي، 18 عامًا، من كوم البيجا بمركز فرشوط، كدمات بالجسم، وعسران عمران علي، 20 عامًا، قرية الشيخ علي، كدمات بالجسم، وإبراهيم عمران علي، 22 عامًا، من قرية الشيخ علي، كدمات بالجسم، وأحمد محمد عوض، 38 عامًا، من قرية العوامر الغربية بمركز أبوتشت، باشتباه كسر بالضلوع وانسكاب بللوري، ومحمد حسانين عبد السميع، 22 عامًا، من قرية العوامر الغربية، كدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم، فيما تقرر تحويل المصاب الثالث إلى مستشفى قنا العام، لخطورة حالته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.