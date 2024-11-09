أمطار غزيرة.. سيارات الصرف الصحي تنتشر بشوارع الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية، اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار تبدأ خفيفة وتزيد شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات المساء.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى نشر سيارات ومعدات الشفط بالشوارع وكافة المناطق الساخنة – المتوقع تراكم مياه المياه بها -استعدادًا لهطول الأمطار.

وأشار نافع إلى أنه جرى تكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي، على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.







