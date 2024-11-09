بالصور- محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للسوق الحضري بالكوم الأحمر

أسيوط - محمود عجمي:



تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية للسوق الحضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر في مركز البداري، والذي يمتد على مساحة 5 أفدنة بتكلفة تقديرية تصل إلى 115 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي تنفذه الحكومة المصرية بتمويل جزئي من البنك الدولي، بهدف تعزيز التنمية الشاملة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير نظم الإدارة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية الدكتور منال عوض.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبد الله أبو النجا، مستشار المحافظة لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومحمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة البداري.

تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء السوق الحضري الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويخدم مركز البداري والمراكز المجاورة، ويتخصص في بيع الخضار والفاكهة بالجملة، وخاصة الرمان والموالح. يتكون السوق من 75 محلًا بمساحات 140 و75 مترا، ومبنى إداري على مساحة 1000 متر، وثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة.

التقى المحافظ بعض الأهالي وتجار الخضر والفاكهة والمزارعين، واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروع في أسرع وقت؛ مشددًا على أهمية أسواق الجملة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضروات والفاكهة لتجار التجزئة بأسعار مناسبة.

أكد أبو النصر أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر، واضعة هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أهمية المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي في توفير فرص العمل واستدامة النمو.

يذكر أن مشروع السوق الحضري للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر بالبداري يأتي ضمن سبعة مشروعات ممولة من البنك الدولي، تم الانتهاء من ثلاثة منها، وجاري الاستلام الابتدائي لها تم طرح مشروعين آخرين في أكتوبر الماضي، وهما مجمع إداري وتجاري بمنطقة التمليك القبلي بحي غرب، وسوق للباعة الجائلين بأبنوب.