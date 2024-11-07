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الموافقة على ضم أنشطة مركز شباب الخادمية بكفر الشيخ لاتحاد الكرة

06:05 م الخميس 07 نوفمبر 2024

الموافقة على ضم أنشطة مركز شباب الخادمية بكفر الشي

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

وافق وسام فاروق، مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، على مشاركة مركز شباب الخادمية التابع لإدارة شباب سيدي غازي في كفر الشيخ في الأنشطة الرياضية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتلقى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، خطابًا رسميًا من الوزارة يفيد بذلك شريطة الالتزام التام بالضوابط والقواعد المنظمة لاشتراك مراكز الشباب في اتحادات الألعاب الرياضية، والتي تلقتها المديرية في 3 أغسطس 2023.

وكشف خطاب الوزارة الموجه إلى مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ عن تأكيد الإدارة العامة لمراكز الشباب بالوزارة أنه لا يوجد صوت انتخابي أو عضوية بالجمعيات العمومية لدى اتحاد اللعبة، مع السماح بأرصدة مركز الشباب وموازنته، وعدم تحميل المركز أعباء مالية إضافية، والحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وعدم التأثير على النشاط وخطته وفق النسب المقررة باللائحة.

وكانت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ قد أرسلت مذكرة رسمية إلى الإدارة العامة لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، توضح فيها طلب مجلس إدارة مركز شباب قرية الخادمية التابع لإدارة شباب سيدي غازي اشتراكه في الاتحاد المصري لكرة القدم بناءً على موافقة مجلس الإدارة على ذلك في الجلسة رقم 8 بتاريخ 30 أغسطس 2024.

وفي سياق آخر، تقدم النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ وقلين، بطلب رسمي إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للموافقة على إدراج مركز شباب الخادمية في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال النائب باسم حجازي لـ"مصراوي" إن وزير الشباب والرياضة افتتح في العام الماضي الملعب السباعي لمركز شباب الخادمية، وهو مجاور لملعب مركز شباب الرملة القانوني الذي تُقام عليه مباريات رسمية، كما انضم حديثًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسام فاروق وزارة الشباب والرياضة كفر الشيخ الاتحاد المصري لكرة القدم مراكز الشباب مجلس النواب الدكتور أشرف صبحي مركز شباب الخادمية
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