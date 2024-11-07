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الحزن يخيم على أهالي المنوفية بعد وفاة شابين في حادث بليبيا

04:25 م الخميس 07 نوفمبر 2024

مصرع شابيّن

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المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إثر مصرع شابيّن من أبنائهم إثر وقوع حادث تصادم في دولة ليبيا.

وكشف مصدر مقرب للفقيدين، أن الشاب الأول يُدعى "أحمد حمدي غزالة'" من مدينة الشهداء منطقة عزبة عدس، متزوج ولديه طفلين، والثاني "أحمد أسامة هاشم" من قرية سرسنا بدائرة المركز، وسافر الشابّين قبل فترة للعمل سويًا في أعمال بلاط السيراميك، وتعرضا لحادث تصادم في ليبيا فيما أصيب ثلاثة آخرين.

وتعمل أسرة الفقيدين على التواصل مع السفارة المصرية هناك، لترتيب نقل الجثامين إلى مصر ودفنهما في مسقط رأسهما.

مصرع شابيّن

أهالى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية مصرع شابيّن ليبيا
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