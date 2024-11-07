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أطباء بالأقصر يستأصلون ورماً بالمخ لمريضة تُعاني من شلل وغيبوبة تامة

03:49 م الخميس 07 نوفمبر 2024

أرشيفية

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الأقصر- محمد محروس:

نجح أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي، في إجراء جراحة دقيقة، جرى خلالها استئصال ورما كبيرا بالمخ لمريضة كانت تعاني من شلل تام بالجانب الأيسر من الجسم، إضافةً إلى غيبوبة تامة مع وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وبعد إجراء العملية خضعت المريضة للمتابعة، وتحسنت حالتها تدريجياً، وجرى فصلها من جهاز التنفس الصناعي، كما تحسنت الحركة بالجانب الأيسر في الجسم، وخرجت المريضة من المستشفى بعد تحسن حالتها، على أن يتم متابعتها بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

وشارك في إجراء العملية كلاً من: الدكتور عمرو محمد طايل- استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور أحمد تمام- أخصائي جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور محمود اسماعيل- استشاري التخدير بمستشفى الكرنك الدول، والدكتور محمود عبدالحارث- أخصائي التخدير بمستشفى الكرنك الدولي، بالإضافة إلى فريق التمريض م. جابر جابر ، م. ثروت سعد.

أجريت الجراحة بإشراف الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالهادي مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية بالفرع، والدكتور أحمد حسن مدير مستشفى الكرنك الدولى.




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