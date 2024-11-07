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اتصلوا بالنجدة.. ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة في المنوفية

01:39 م الخميس 07 نوفمبر 2024

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة في المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

ثارت حالة من الفزع بين العاملين داخل مدرسة حسن قنديل للتعليم الأساسي بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بسبب رؤية ثعبان في فناء المدرسة.

وقال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية لـ مصراوي، إن الثعبان تسلل إلى المدرسة من الأراضي الزراعية القريبة، مضيفا أن إدارة المدرسة تواصلت مع النجدة فور رؤيته، وبالفعل وصل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من القضاء عليه.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه أصدر قرارا فوريا ببدء حملة نظافة في المدرسة، ورش المبيدات الحشرية لمنع تسلل أي زواحف أخرى إلى الداخل.

ثعبان مدرسة محافظة المنوفية وزارة التربية والتعليم محمد صلاح
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