الكافيهات استولت على الأرصفة.. إحالة مسؤولين بحي شرق شبرا الخيمة للتحقيق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إحالة مسئولي الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة للتحقيق بسبب التقصير وانتشار العشوائية والتعدي على الأرصفة من قبل المحلات وأمام الكافيهات.

جاء ذلك خلال حملة شنها محافظ القليوبية بشبرا الخيمة، جرى خلالها مصادرة عدد كبير من الكراسي وإزالة التندات واللافتات والإعلانات المخالفة لتحقيق الردع العام واستعادة الوجه الحضاري للشوارع.

وتابع المحافظ الجولة بشن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الشعراوي ومحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة حيث أعرب المحافظ عن استيائه من زيادة الإشغالات بشارع الفريق العصار، وشارع الشعراوي الجديد ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

وكان محافظ القليوبية قد قرر إحالة نائب رئيس مدينة الخصوص ومديري ومسؤولي الإدارة الهندسية والاشغالات بالمدينة إلى التحقيق العاجل لتقصيرهم بالعمل وانتشار القمامة والإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية للمدينة دون اتخاذ اي اجراءات قانونية للمخالفين ويكلف شريف سالم مدير إدارة الأمن بالديوان العام بالإشراف علي المدينة لحين تعيين رئيس مدينة جديد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدينة الخصوص لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات، حيث تفقد المحافظ محور الخصوص وشارع الخصوص العمومي وشارع الرشاح وشارع مجمع المدارس، ووجه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع ومنع وجود أي إشغالات بها.

كما طالب المحافظ شركة نهضة مصر بالعمل علي منع اي تراكمات قمامة بالشوارع وإزالتها أولا بأول إضافة إلى رفع المخلفات من المحطة الوسيطة ونقلها للمقلب العمومي وتفعيل الجمع السكني من المنازل.