عقرهم كلب ضال.. إصابة 10 أطفال في بني سويف

كتب- محمد فتحي:

أصيب 10 أطفال بجروح متفرقة، نتيجة عقر كلب ضال لهم بأماكن مختلفة بأجسامهم في مدينة بني سويف.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى بني سويف، يُفيد بوصول 10 أطفال إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، مصابين بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وادعاء تعرضهم لهجوم من كلب ضال.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين، إذ تم تطعيمهم بعد حقنهم بمضاد السعار، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت مديرية الطب البيطري في المحافظة باتخاذ اللازم.