بالصور- شوارع مطروح تغرق في الأمطار.. وإعلان حالة الطوارئ

كتب - محمد البدري:

أعلنت مدينة مرسى مطروح حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس غير المستقر بعد هطول الأمطار منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية غزارة الأمطار على السواحل الشمالية المصرية.

وتابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، انتشار فرق الطوارئ وسيارات ومعدات الحملة الميكانيكية في أنحاء المدينة للتعامل مع الطقس غير المستقر ورفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومداخل المدينة على الطرق السريعة شرقًا وغربًا، وفقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وجه جاب الله بتكثيف تواجد فرق الطوارئ في المناطق المتضررة من تجمعات مياه الأمطار، والعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة تحت إشراف نواب المدينة.

وأكد جهود مجلس المدينة في سرعة الاستجابة لاستغاثات وبلاغات المواطنين في الأحياء السكنية من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار، مما يسهل حركة المواطنين ويفتح الشوارع في مداخل الأحياء في ظل الطقس غير المستقر الذي تشهده المدينة.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر غرفة عمليات مجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على الأرقام 0464933158 و0464935266.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه ورفع تراكمات مياه الأمطار من الميادين والشوارع الرئيسية والطريق الدولي في نطاق المدينة.