إصابة ربة منزل وأبنائها الـ3 باشتباه تسمم غذائي في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيبت ربة منزل، و3 من أبنائها، باشتباه تسمم غذائي، وذلك بعد تناولهم وجبة خضار وأرز في منزلهم بقرية الكودية التابعة لمركز ديروط في أسيوط.

البداية كانت بتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يُفيد بوصول بلاغا من مستشفى ديروط المركزي، باستقبالهم "شربات. ع. م"، 42 عامًا، وأبنائها "زينب. م. إ"، 23 عامًا، وأحمد. م. إ"، 9 أعوام، وعلي. م. إ"، 7 أعوام، مصابين بإعياء واشتباه تسمم غذائي.

وقال المصابون، إنهم تناولوا وجبة خضار وأرز منزلية، وجرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، إذ تبين أن حالتهم مستقرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.