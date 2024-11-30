إصابة أب وابنتيه في انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب شخص وابنتيه بكسور وكدمات متنوعة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز سمالوط، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، ووجود 3 حالات إصابة.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من قبل السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: "هشام. ع" 57 عاماً، وابنتيه: رنا، 26 عاماً، وشقيقتها هدير، 24 عاماً، وجميعهم مصابون بإصابة متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

جرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة وتسيير حركة المرور.