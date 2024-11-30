منافذ تغطي الإسكندرية.. افتتاح سوق جديد لليوم الواحد بسموحة (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انطلقت صباح اليوم السبت أنشطة أحدث منافذ سوق اليوم الواحد بالإسكندرية، والذي تنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية بمنطقة سموحة لتقديم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية.

ويأتي انطلاق السوق الجديد الذي يفتتحه رسميا الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية في إطار التوسع فى إقامة سوق اليوم الواحد للمزارعين وبالتعاون مع مديرية التموين بالإسكندرية، حيث سيتم افتتاح أماكن جديدة بمناطق أخرى.

وأوضح المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، أن السوق الجديد

ومقره في منطقة سموحة خلف محطة قطار سيدي جابر ، يهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار تنافسية. ومن المتوقع أن يجذب السوق عددًا كبيرًا من الزوار بفضل العروض والخدمات المميزة التي يقدمها.

وقال "القلش" إن السوق الجديد بسموحة يختلف عن السوق المفتتح مؤخرا في منطقة محطة الرمل، حيث يشارك به عدد من التجار وليس المزارعين، ويهدف هؤلاء التجار إلى توفير كميات كبيرة من المنتجات المختلفة بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق العادية



وأضاف السوق الجديد يضم 30 عارضا من التجار ويوفر جميع السلع الغذائية من الخضر والفاكهة واللحوم البلدية والمجمدة والأسماك والبقالة والألبان والجبن وغيرها وذلك بأسعار مخفضة تتراوح بين 10 إلى 20% وتصل في بعض السلع إلى 30%.



وأشار إلى أن هناك خطة للتوسع في تجربة أسواق اليوم الواحد الجديدة بشكلها الحضاري، حيث من المقرر أن يتم إفتتاح منافذ جديدة في مناطق المنشية خلف النصب التذكاري للجندي المجهول، وشارع الإسناوي بمنطقة الورديان، ومنطقة المندرة، وأيضا في شارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر، وبذلك تغطي الأسواق معظم أنحاء المحافظة.



وتأتي تجربة فتح أسواق حضارية جديدة بالإسكندرية بعد نجاح تجربة سوق اليوم الواحد للمزارعين الذي كان افتتحه وزير التموين والتجارة الداخلية في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، حيث سيتيح السوق للزوار الحصول على احتياجاتهم من المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مخفضة، وسيكون متاحًا بشكل أسبوعي على مدار السنة، مما يضمن توافر الجودة والسعر المناسبين دائمًا.