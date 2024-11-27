محافظ الدقهلية يوجه بمعاينة 8 مواقع لإقامة مشروعات استثمارية جديدة

الدقهلية - رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المحاسب عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار، بتشكيل لجنة للمرور والمعاينة الميدانية للمواقع المخصصة لإنشاء مشروعات استثمارية بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن المشروعات المستهدفة تشمل ثلاجات لحفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم، ومزارع لتربية الدواجن والماشية، ومحطات لفرز وتعبئة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى محطات لتموين السيارات والمعدات الزراعية بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشروعات جديدة تُسهم في تطوير قطاعات الزراعة والصناعة، وتوفير فرص عمل متعددة. وأوضح أن الدقهلية تمتلك موقعًا استراتيجيًا وأيدي عاملة ماهرة، مما يجعلها وجهة مثالية لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح مدير الإنتاج والشؤون الاقتصادية أن اللجنة، التي تضم ممثلين من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة الغاز وإدارات الاستثمار والتخطيط العمراني، قد عاينت 8 مواقع في مركزي بلقاس وطلخا. وستُعرض نتائج المعاينات على اللجنة الدائمة واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات ودعم الاقتصاد المحلي.