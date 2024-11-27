لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مأساة على الطريق الصحراوي.. مصرع شاب قبل زفافه بشهر في قنا

02:51 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

مصرع شاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، قبل حفل زفافه بشهر، إثر حادث أليم على الطريق الصحراوي، أمام مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم إيداع جثمانه داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب صدمته سيارة على الطريق الصحراوي في مركز الوقف.

وبعد الفحص تبين مصرع الشاب محمد.ت، يبلغ من العمر 30 عامًا، من قرية البارود مركز قفط، حيث حدث عطل في سيارته على الطريق الصحراوي وخلال محاولته تصليحها سيارة أخرى قادمة صدمته وتوفي في الحال قبل حفل زفافه بشهر الذي كان محدد في شهر يناير المقبل.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب قنا حادث تصادم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
5 مصابين في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية

إعلان

إعلان

وفاة الفنان خالد جمال الدين
وداع حزين.. تشييع مدرب الغطس ضحية حادث غرق لانش مرسى علم
النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)