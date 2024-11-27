مأساة على الطريق الصحراوي.. مصرع شاب قبل زفافه بشهر في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، قبل حفل زفافه بشهر، إثر حادث أليم على الطريق الصحراوي، أمام مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم إيداع جثمانه داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب صدمته سيارة على الطريق الصحراوي في مركز الوقف.

وبعد الفحص تبين مصرع الشاب محمد.ت، يبلغ من العمر 30 عامًا، من قرية البارود مركز قفط، حيث حدث عطل في سيارته على الطريق الصحراوي وخلال محاولته تصليحها سيارة أخرى قادمة صدمته وتوفي في الحال قبل حفل زفافه بشهر الذي كان محدد في شهر يناير المقبل.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.