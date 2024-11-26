بالصور- انطلاق معرض أسوان وتوشكى الزراعي

أسوان – إيهاب عمران:

انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة أسوان، فعاليات مؤتمر ومعرض "أسوان وتوشكى الزراعي" الذي يقام بمحافظ أسوان لأول مرة خلال الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إيجاد شراكة حقيقية وفعالة من الشركات والمصانع والمؤسسات المنتجة بالمحافظة، وذلك لتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والعمل على التنمية الاقتصادية، بتوفير معايير نجاح المشروعات التنموية وإنجازات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي أصبحت من أهداف وثمار مؤتمر المناخ COP 27.

وأضاف أن جامعة أسوان شريك أساسي فى إحداث التنمية الزراعية المنشودة من خلال استثمار عقول الباحثين، في تنفيذ مشروعات تساهم فى تحويل المحافظة ومنطقة توشكى على وجه الخصوص لسلة الغذاء المصري الأولى.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر له عدة محاور وأهداف استراتيجية هامة يسعى الى تحقيقها من خلال محاور جلسات عمل المؤتمر والحلقات البحثية والنقاشية والتوصيات التى سيخرج بها الباحثين والمشاركين.

وتابع أن اختيار محافظ أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد الافريقي، لإقامة المؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي، يأتي لكونها تمثل مركزا حيويا لمحافظات الصعيد الجنوبية وبوابة مصر الجنوبية على أفريقيا، كما تضم أسوان عدد من المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة في مجال الاستثمار الزراعي، خاصة في توشكي وفي مجال الطاقة في فارس وبنبان.







