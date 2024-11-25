إنجاز 95% من مشروع تطوير وحدة طب الأسرة بعزبة "بيرم" في المينا

بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح سوق اليوم الواحد بحي غرب شبين الكوم

المنيا - جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لنسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تطوير الخدمات الأساسية لأهالي القرى وتحسين مستوى معيشتهم، وخاصة في قطاعي الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

وفي السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، بمتابعة أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بنظام التأمين الصحي الشامل بعزبة "بيرم" التابعة لقرية بني سالم، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالوحدة حوالى 95% ، والتي تقدم خدمات طبية لعدد 7 نجوع وقرى بما يزيد عن 20 ألف مواطن .

كما تابعت الوحدة المحلية، أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية "العمارية الغربية" ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة والتوقيت المحدد، وأعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بنظام التأمين الصحى الشامل بقرية نزلة البدرمان .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، بمتابعة الموقف التنفيذي ميدانياً لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمجلس قروي نواي، منها تفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه قرية نواي، والمجمع الطبي بالقرية.