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تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر -صور

12:53 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (4)
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    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (5)
  • عرض 15 صورة
    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (3)
  • عرض 15 صورة
    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (7)
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    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (6)
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    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (2)
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    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (10)
  • عرض 15 صورة
    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (8)
  • عرض 15 صورة
    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (12)
  • عرض 15 صورة
    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (13)
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    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (11)
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    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (9)
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    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (14)
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    زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر (15)
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الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، عددا من المدارس بقرية بدواي مركز المنصورة وميت عنتر مركز طلخا، حيث تفقد مدرسة ميت عنتر للتعليم الأساسي ومدرسة الشهداء الثانوية المشتركة ببداوي للإطمئنان علي سير العملية التعليمية .

والتقى المحافظ بطاقم المعلمين بالمدارس والتلاميذ واستمع إلى مقترحاتهم للعمل الجاد لتطوير العملية التعليمية.

كما تفقد مرزوق أحد المخابز بقرية بدواي والمخابز بقرية ميت عنتر للاطمئنان علي إنتاجية الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة وعمليات صرف الخبز للمواطنين وفقا للبطاقة التموينية وعدم الصرف لأكثر من بطاقتين للفرد الواحد، ومشددا علي اهمية الالتزام بمواصفات جودة الانتاج.

كما تفقد محافظ الدقهلية، شوارع القريتين للإطمئنان علي مستوى النظافة وأكد علي المتابعة المستمرة لأعمال رفع القمامة وتحسين مستوى الخدمة لمقدمة للمواطنين مشيرا الى ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية للعمل في جمع ونقل القمامة بالقري علي مستوي المحافظة.

وأكد مرزوق أن جولاته مستمرة علي كافة القطاعات للتأكد من حسن تقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وذلك تحقيقا لرضا المواطن سواء في مجال ( التعليم - الصحة - التموين - مراقبة الأسواق - النظافة - والاشغالات ) وغيرها.

محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق مدرسة الشهداء الثانوية
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تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر -صور

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