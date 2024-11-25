تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لقريتي بدواى وميت عنتر -صور

بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح سوق اليوم الواحد بحي غرب شبين الكوم

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، عددا من المدارس بقرية بدواي مركز المنصورة وميت عنتر مركز طلخا، حيث تفقد مدرسة ميت عنتر للتعليم الأساسي ومدرسة الشهداء الثانوية المشتركة ببداوي للإطمئنان علي سير العملية التعليمية .

والتقى المحافظ بطاقم المعلمين بالمدارس والتلاميذ واستمع إلى مقترحاتهم للعمل الجاد لتطوير العملية التعليمية.

كما تفقد مرزوق أحد المخابز بقرية بدواي والمخابز بقرية ميت عنتر للاطمئنان علي إنتاجية الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة وعمليات صرف الخبز للمواطنين وفقا للبطاقة التموينية وعدم الصرف لأكثر من بطاقتين للفرد الواحد، ومشددا علي اهمية الالتزام بمواصفات جودة الانتاج.

كما تفقد محافظ الدقهلية، شوارع القريتين للإطمئنان علي مستوى النظافة وأكد علي المتابعة المستمرة لأعمال رفع القمامة وتحسين مستوى الخدمة لمقدمة للمواطنين مشيرا الى ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية للعمل في جمع ونقل القمامة بالقري علي مستوي المحافظة.

وأكد مرزوق أن جولاته مستمرة علي كافة القطاعات للتأكد من حسن تقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وذلك تحقيقا لرضا المواطن سواء في مجال ( التعليم - الصحة - التموين - مراقبة الأسواق - النظافة - والاشغالات ) وغيرها.