"يبقي الأثر" تكريم للأساتذة المتفرغين بجامعة أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران

نظمت جامعة أسوان، اليوم الأحد، حفل تكريم للأساتذة المتفرغين تحت عنوان "ويبقى الأثر"، وذلك بقاعة المشير طنطاوي في الحرم الجامعي بصحاري.

شهد الحفل حضور عدد من القيادات الجامعية، من بينهم رؤساء الجامعة ونوابهم والعمداء السابقين، بالإضافة إلى الدكتور صلاح السيد مدير إدارة الوعظ والإعلام الديني بالأزهر الشريف، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب طلاب الجامعة والعاملين.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، على أهمية الوفاء والعلم والإخلاص في العمل، مشيراً إلى دورهم في بناء الأمم التي ترتقي بالعلم والمعرفة.

كما استعرض تاريخ جامعة أسوان، التي بدأت كفرع لجامعة أسيوط في عام 1974، ثم تحولت إلى جامعة مستقلة عام 2012، لتضم حالياً 18 كلية ومعهدين متخصصين.

وتابع نصرت حديثه عن فضل الأساتذة الذين شاركوا في بناء الجامعة، مشيدًا بدور مؤسس الجامعة، الدكتور منصور كباش، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي قام به الدكتور أحمد غلاب في تطوير الجامعة، وجعلها من أبرز الجامعات المصرية.

تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن نشأة الجامعة وتطورها، تلاه كلمة من الدكتور صلاح السيد تناول خلالها أهمية الوفاء وذكر الأثر الطيب للإنسان بعد رحيله، مؤكداً على قيمة العلم كصدقة جارية. في ختام الحفل، تم تكريم الأساتذة الجامعيين المتفرغين، وجرى التقاط صور جماعية للمكرمين.