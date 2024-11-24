حبس الفنان أحمد فلوكس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 10 آلاف جنيه

كتب - محمد البدري:

أيدت محكمة استئناف جنايات مطروح حكم حبس الفنان أحمد فلوكس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك في قضية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسة وطاهر نبيل النحاس، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13886 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مطروح، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارًا من ضباط قسم شرطة مطروح، يفيد بضبط المتهم على ذمة إحدى القضايا.

وعند تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده داخل إحدى القرى السياحية، وأثناء ضبطه، عُثر بحوزته على علبة سجائر تحتوي على عدد من السجائر، منها سيجارة تحوي مخدر الحشيش، وأقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد التعاطي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي قررت بدورها إحالته إلى المحكمة.