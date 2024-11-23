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"في أقل من 24 ساعة".. قرية بالمنوفية تتشح بالسواد عقب وفاة شاب وطفلة

11:31 م السبت 23 نوفمبر 2024
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    الشاب أحمد مجدي أحمد عليوة
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    الطفلة هنا إيهاب محمد عبد الجواد
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المنوفية- أحمد الباهى:

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية الرمالى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إثر وفاة طفلة وشاب خلال 24 ساعة فقط.

وشيع الأهالي جثمان الطفلة "هنا إيهاب محمد عبد الجواد" 8 سنوات، عصر أمس الجمعة، وأوضح مصدر بالقرية، أنها أصيبت بمرض نادر قبل 10 أيام وتدهورت حالتها سريعًا حتى أعلنت الأسرة وفاتها.

كما توفى الشاب "أحمد مجدي أحمد عليوة" 21 عامًا، بعد إصابته بنزلة برد أثناء عودته من حفل خطوبة، لكن الحالة تدهورت سريعًا وتعرض للإغماء، ورغم نقله إلى مستشفى قويسنا العام، ومحاولة الأطباء إفاقته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وشيع الأهالي جثمانه مساء اليوم.

الطفلة هنا إيهاب وفاة طفلة وشاب قرية الرمالى المنوفية قويسنا مرض نادر
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