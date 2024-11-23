ربة منزل تستعين بأشقائها لقتل شقيق زوجها فى شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة عرابي بمدينة شبرا الخيمة، واقعة مأساوية، بأن أقدمت ربة منزل على قتل شقيق زوجها بمساعدة أشقائها، حيث طعنه أحدهم بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عندما تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهمين وشقيقه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

شقيق المجني عليه كان يحاول تطليق زوجته وتدعى "بطة" لكثرة مشاكلها وكانت الأسرة تدخل، وقبل الواقعة كانت الزوجة غاضبة في منزل أسرتها منذ شهرين، وحينما اختمرت فكرة الذهاب إلى منزل الزوجية والتعدي على زوجها استعانت بسيدة أخرى معها للصعود إلى المنزل عندما علمت بوجود زوجها بمفرده داخل محل السكن.

المجني عليه ويدعى "عبدالمجيد" يبلغ من العمر 48 سنة، ورده اتصالا هاتفيا "الحق هيموتوا أخوك"، فهرول مسرعًا لمنزل شقيقه الذي وجده غارقًا في دمائه خلال شجاره مع زوجته التي استعانت بأشقائها الذين حضروا إلى المنزل لأخذ شقيقتهم، وعندما حاول "المجني" الدفاع عن شقيقه انهالوا عليه بالضرب وقام أحد أشقاء الزوجة بطعنه بسلاح أبيض "مطواة"، حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، بورود بلاغ للعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بوقوع مشاجرة بين طرفين، ووجود جثة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين ربة منزل وأشقائها مع زوجها وشقيقه، أسفرت عن وفاة شقيق الزوج إثر طعنه بمطواة بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضى المعارضات 15 يومًا.