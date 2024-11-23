متطوعو "YlY" بجنوب سيناء يستعدون لتدشين فعالية Learn 7 -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، مع مجموعة من شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YlY، لمناقشة التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والجهود التي جرت منذ انطلاق المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الإنجازات التي حققها المشروع، والتخطيط للأعمال المستقبلية بهدف تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع، والاستعدادات النهائية للفعالية المركزية الكبرى Learn 7، التي من المقرر أن تنطلق لأول مرة بمحافظة جنوب سيناء يوم الأربعاء الموافق 27 من الشهر الجاري.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى البطولات والأنشطة الدولية والمركزية والمحلية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على أرض المحافظة، موضحا الدور الذي يقوم به أبناء المحافظة من أعضاء البرلمان وأندية التطوع والكشافة والجوالة في التنظيم، والدروع والجوائز التي حصلت عليها المحافظة في مجالات عدة، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وشدد على حرص الوزارة على تمكين الشباب ودعمهم، ليكونوا شركاء أساسيين في تحقيق النجاح.

جدير بالذكر، أن مشروع " شباب يدير شباب YLY " أطلقه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عام 2018، وهو مشروع مجتمعي شبابي غير قابل للربح يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة المجتمعية لدى الشباب.