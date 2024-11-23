نائب محافظ الأقصر يشهد لقاء جماهيريا لمبادرة "ظواهر" بنجع عمرون

الأقصر- محمد محروس:

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، لقاء جماهيريًا بقرية البغدادي بناحية نجع عمرون التابعة لمركز ومدينة البياضية، في إطار فعاليات مبادرة "ظواهر" للحد من السلبيات، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك استمرارا لحملات التوعية التي تجوب القرى والنجوع لمواجهة الظواهر السلبية وتعميم الإيجابيات، وحضر اللقاء المئات من أهالي القرية.

وفي كلمته، أوضح نائب محافظ الأقصر، أن القري والنجوع بها الوازع الديني عالي جدا بفضل وجود الساحات والطرق والمشايخ ومكاتب تحفيظ القرآن، وبها القيم والأصول والأخلاقيات ورجال الأزهر، إلا أنه في الحقيقة يوجد بعض الظواهر السلبية يجب التخلص منها والتي تعد غريبة عن بلادنا ومجتمعنا.

وأضاف نائب المحافظ، أن الظواهر السلبية مسؤولية الأب والأم لتغيير المجتمع إلى صورة أفضل، لمنع الصور التي تسيء إلى المجتمع المصري ومن بينها ظواهر تراجع النظافة والحوادث والتحرش.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر أن احترام الصغير للكبير صفة سائدة في الأرياف بمحافظة الأقصر والتي تلعب دورا هاما في نشر أهداف مبادرة ظواهر لتعزيز القيم الايجابية، معربا عن سعادته بالحضور الجماهيري من الرجال والنساء والأطفال والشباب والفتيات، و توزيع بعض البروشورات عليهم التي تضم نصائح توعوية.

رافق نائب محافظ الأقصر كلا من الدكتور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وعددا من أئمة مديرية الأوقاف بالأقصر على رأسهم الشيخ أمين الدردير قناوي.

يشار إلى أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.