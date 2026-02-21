إعلان

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالباجور فى المنوفية

كتب : أحمد الباهي

09:01 م 21/02/2026

تصادم بين دراجتين ناريتين بالباجور فى المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 3 أشخاص جراء تصادم 2 دراجة نارية على طريق "الثلاثة كباري" بنطاق مركز الباجور في محافظة المنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

أفاد شهود عيان لموقع "مصراوي"، بأن شابيّن يستقلان دراجة نارية اصطدما بالمواجهة مع رجل أربعيني يقود دراجة أخرى بمنطقة الثلاثة كباري بنطاق قرية سنجلف الجديد بالباجور، وعقب إبلاغ الأهالي بالحادث وصلت سيارة إسعاف نقلت حالتين لمستشفى الباجور التخصصي فيما تمكن الأهالي من إيصال المصاب الثالث.

في ذات السياق، استقبل مستشفى الباجور المصابين الثلاثة وتمثلت إصاباتهم في كسور بالركبة والقدم وسحجات متفرقة، ولا يزال طاقم المستشفى يُقدم الرعاية الطبية للحالات المصابة.

