ماتت بعده بنصف ساعة.. وفاة سيدة حزناً على شقيقها في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفيت ربة منزل في العقد الرابع من العمر، اليوم الجمعة، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة بعد تلقيها خبر موت شقيقها، بقرية 20 التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ.

شهود عيان من أبناء القرية، أكدوا لمصراوي، أن المتوفي يوسف عوض في العقد الرابع من العمر، ويقيم بقرية 20 التابعة لمركز الحامول تعرض لأزمة قلبية حادة خلال تواجده في الحقل الزراعي الخاص به وأودت بحياته في الحال.

وأضاف شهود العيان، أنه جرى نقل المتوفى إلى منزله في القرية وإذاعة خبر وفاته بين أهالي القرية، والإعلان عن موعد ومكان تشييع الجنازة عقب صلاة عصر اليوم الجمعة بمسجد قرية 20 في مركز الحامول، وجرى تجمع الأهالي بناحية منزله استعدادا لتشييع الجثمان.

وأوضح شهود العيان، أنه في الوقت الذي استعد فيه المشيعون لتشييع الجثمان انتظارًا للانتهاء من تجهيزات الجنازة، وخلال إجراء عملية الغُسل فوجئ الجميع بسقوط شقيقته سيدة يوسف في العقد من الرابع من العمر مغشيا عليها هي الأخرى وبفحصها طبيًا تأكد وفاتها بأزمة قلبية حزنًا على شقيقها الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى بنصف ساعة.

وأضاف الشهود أنه وفق ذلك تأجلت جنازة الشقيق المتوفى الأول من أجل إجراء تجهيزات جنازة شقيقته وتشييعهما في جنازة واحدة للصلاة عليهما بمسجد قرية 20 التابعة لمركز الحامول ليوارى جثمانهما الثرى بمقابر أسرتهما.