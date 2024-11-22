عبارة نيلية جديدة.. استجابة سريعة من محافظ أسوان لمطالب أهالي الحربياب

أسوان - إيهاب عمران:

قدم أهالى قرية الحربياب التابعة لمركز دراو، شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لاستجابته السريعة لتلبية مطالبهم بشأن توفير عبارة نيلية للعمل بين شرق وغرب النيل لخدمة أكثر من 10 آلاف نسمة من أهالى القرية، لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة للعبارة الخاصة بالقرية، فضلاً عن تكليف محافظ أسوان للمسئولين بعقد لقاء مع ممثلى أهالى القرية ، للتعرف عن قرب على مطالبهم واحتياجاتهم.

وعقد المهندس عمر سيف وكيل وزارة الرى رفقة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، ونائب رئيس مركز ومدينة دراو، لقاءً مع أهالى قرية الحربياب/ حيث تم نقل تحيات محافظ أسوان لهم، وتم الإستماع لمطالبهم، والتي تمثلت في قيام مديرية الرى بدراسة إقامة جسر يربط بين جزيرة الحربياب والقرية، فضلاً عن عرض بعض المطالب الأخرى المتعلقة بمياه الشرب وتوفير الأسمدة الزراعية ، والتى تم الإستجابة لتلبيتها أيضاً وفقاً لتعليمات المحافظ.