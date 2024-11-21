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السبب وجبة "إندومي".. إصابة فتاتين بتسمم غذائي في بني سويف

01:24 م الخميس 21 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفة

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب فتاتان بتسمم غذائي، إثر تناولهما طعاما فاسدا "إندومي" من بائع متجول بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول"منة.م.ت"، 18 عامًا، و "مريم.ع.م"، 19 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابتان بمغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما وجبة "إندومي"، من بائع متجول.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

بني سويف تسمم غذائي إندومي
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