ضبط المتهمين بسرقة 22 برج كهرباء من الخط الاحتياطي لمدينة قنا الجديدة

قنا-عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهمين في واقعة سقوط 22 برج كهرباء من الخط الإحتياطي لمدينة قنا الجديدة، خلال سرقة إحدى الأبراج.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بورود بلاغا بسقوط أبراج كهرباء في مدينة قنا الجديدة التابعة لدائرة قسم قنا خلال عملية سرقة من تشكيل عصابي متخصص في سرقة المهمات الكهربائية.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، إذ تبين سقوط 22 برج كهرباء بعد سرقة الزوايا الحديدية والخوص من الخط الإحتياطي لمدينة قنا الجديدة، وهي محطات الربط تتغذى عليها مدينة هو الصناعية ومدينة شرق قنا وجزء من محافظة سوهاج.

تم القبض على المتهمين في ارتكاب الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.