الإنقاذ النهري يواصل جهوده للبحث عن ضحايا حادث ميكروباص في بحر جمصة



الدقهلية-رامي محمود:

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن مفقودين إثر حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري في بحر جمصة عند مدخل بوابة رقم 1 الرئيسية، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانحراف المركبة نحو المياه. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 4 مصابين، جرى نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

البداية كانت تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة، من بعض الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها في مياه بحر جمصة عند مدخل مصيف جمصة بوابة رقم 1.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد جاد عبدالعظيم، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. وبالفحص، تبين سقوط سيارة ميكروباص في مياه بحر جمصة من أعلى الكوبري عند مدخل المدينة من بوابة رقم 1.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 4 أشخاص وهم: "علاء محمود المطري يوسف، 45 عامًا، عامل، مقيم في قرية بسنديلة بمركز بلقاس، عصام مصطفى البرعي، 58 عامًا، سائق، مقيم في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، دلال عبدالعزيز عبدالباقي، 35 عامًا، مقيمة في مركز بلقاس، أميرة السيد محمد، 25 عامًا، مقيمة بقرية جمصة البلد بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن ضحايا آخرين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.