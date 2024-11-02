بالصور.. انطلاق فعاليات مدرسة الجمباز فى شرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، فعاليات تدريبات مدرسة الجمباز بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، بهدف تعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الرياضية، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن فعاليات المعسكر التدريبي تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبات العملية، ويُشرف عليها مجموعة من المدربين المحترفين الذين يسعون لتطوير قدرات المشاركين، وتحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي.

وأشار وكيل الوزارة في تصريح اليوم، إلى استمرار تدريبات فريق الكيك بوكس بمركز التنمية الشبابية بمشاركة 30 لاعبًا، بهدف تعزيز مهاراتهم في فنون الدفاع عن النفس وتطوير اللياقة البدنية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المستهدفة، بما يمكن من تأهيل النشء والشباب بدنيًا وروحيًا، وثقافيًا، ورياضيًا، واجتماعيًا.

وكشف انطلاق تدريبات مدرسة كرة السلة بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة 30 لاعبًا، بهدف تعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الرياضية.