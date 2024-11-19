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الأهالي أنقذوهن.. نجاة 4 سيدات من الموت في ترعة الضبعية بالأقصر

06:52 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نجاة 4 سيدات من الموت في ترعة الضبعية بالأقصر
  • عرض 6 صورة
    نجاة 4 سيدات من الموت في ترعة الضبعية بالأقصر
  • عرض 6 صورة
    نجاة 4 سيدات من الموت في ترعة الضبعية بالأقصر
  • عرض 6 صورة
    نجاة 4 سيدات من الموت في ترعة الضبعية بالأقصر
  • عرض 6 صورة
    نجاة 4 سيدات من الموت في ترعة الضبعية بالأقصر
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الأقصر - محمد محروس:

نجت 4 سيدات من الموت في انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن بورود بلاغ للنجدة بانقلاب سيارة ملاكي بيضاء اللون تقل لوحات رقم "ص ع و 7684 "، في ترعة الضبعية بدائرة القرنة، حيث تمكن أهالي القرية من إنقاذ 4 سيدات كانوا بداخلها، وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية ورجال المرور ومباحث مركز شرطة القرنة إلى محل البلاغ.

أفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب عدم التحكم في قيادة السيارة الملاكي عندما حاولت السيدة التي تقودها تفادي اصطدام دارجة نارية ظهرت فجأة أمامها.

جرى تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

نجاة 4 سيدات من الموت ترعة الضبعية بالأقصر انقلاب سيارة ملاكي مدير أمن الأقصر
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