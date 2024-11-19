قافلة بيطرية في أسوان تفحص 4100 رأس ماشية ودواجن

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مديرية الطب البيطري بأسوان، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، قافلة طبية بيطرية مجانية تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، استهدفت فحص والكشف البيطري على 4100 رأس من الأبقار والأغنام والدواب والدواجن.

صرح الدكتور عصام إسماعيل، رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن القافلة البيطرية نُظمت لخدمة المربين والمهتمين بالثروة الحيوانية، بهدف فحص الحيوانات للتعرف على الأمراض وتقديم العلاج المناسب، بالإضافة إلى إجراء الفحص التناسلي باستخدام جهاز السونار ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

وأشار إلى أنه تم سحب عينات الدم من الحيوانات وفحصها، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد للمربين لتعريفهم بأهم الأمراض التي تصيب الحيوانات للحفاظ على سلامتها.