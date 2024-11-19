مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل على محور الشهيد باسم فكري بمركز نقادة، غرب محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل على محور الشهيد باسم فكري.

تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع مصطفى عبيد عبدالحارث، 33 عامًا، وإصابة آخر، تم نقلهما إلى مستشفى طوخ بنقادة. وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.